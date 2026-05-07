В подмосковном парке спецтехники появились мусоровозы с функцией мойки контейнеров

Подмосковная компания-возчик ТКО «Эколайф» в рамках программы льготного лизинга приобрела два новых мусоровоза на шасси МАЗ, которые смогут транспортировать отходы и мыть контейнеры. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Комплекс дополнительно оснащен функцией ручной мойки, а также дезинфекции емкостей. За один рейс в среднем специалисты смогут осуществлять промывку до 70 баков. Министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко отмечал, что автопарк возчика включает в себя свыше 1 тыс. единиц спецтехники. Среди них — мусоровозы, бункеровозы, мультилифты, ломовозы и машины для мойки КП. Новые мусоровозы отправятся на базы компании в Химки и Одинцово.

