В подмосковных Озерах построят новый детский сад

На улице Калинина в городе Озеры городского округа Коломна стартовало строительство детского сада, рассчитанного на 125 мест. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках областной государственной программы за счет средств бюджета, подрядчик приступил к подготовительному этапу — обустройству подъездных путей и мест складирования материалов, планировке территории.

В здании будет два этажа, в нем разместят шесть групп для детей в возрасте от полутора до семи лет. Для них обустроят музыкальный и физкультурный залы, помещения медицинского назначения, пищеблок полного цикла и другие помещения. На прилегающей территории появятся групповые площадки с теневыми навесами, детскими игровыми и спортивными комплексами, проезды и тротуары. Детский сад откроют в 2027 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из новых школ, открытых ко Дню знаний.