Губернатор Подмосковья отметил важность использования технологий и ИИ в сфере сельского хозяйства

«Из трех орденов, которые получило наше любимое Подмосковье, два было присвоено за передовое, инновационное, современное сельское хозяйство. Мы этим очень дорожим и стараемся сделать так, чтобы на территории Московской области чувствовали себя уверенно компании, которые внедряют все самое смелое и все самое умное. Для чего? Для того, чтобы быть устойчивым, конкурентоспособным», — сказал губернатор.

Он подчеркнул, что в сфере животноводства проведение полного анализа состояния животных, в том числе с использованием искусственного интеллекта, позволяет получать больше молока и улучшать продуктивность стада.

«Мы очень надеемся на амбициозный проект в Сергиевом Посаде. Все-таки 40 тыс. голов. (…) Он вмещает в себя все самое передовое, все самое эффективное», — добавил губернатор.

Ранее сообщалось, что губернатор в рамках выставки представил председателю правительства РФ Михаилу Мишустину умный ошейник для коров.