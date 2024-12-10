Жителям Подмосковья рассказали, как уберечь обувь от воздействия реагентов

В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области дали советы по уходу за обувью в зимний период, когда дороги обрабатывают противогололедными материалами.

В первую очередь, рекомендуется использовать специальные защитные спреи для обуви, которые образуют на поверхности защитный слой, отталкивающий воду. Обработку следует проводить за полчаса или час до выхода на улицу.

Также рекомендуется регулярно очищать ботинки и сапоги от грязи и реагентов — лучше сразу же после прогулки. Кожаную обувь можно очистить мягкой тряпкой, слегка смочив ее, а замшевую — специальной щеткой.

Также существуют специальные очистители, которые можно использовать для очистки обуви от белых разводов или для удаления выпуклостей — такие могут образовываться на обуви от соли.

После чистки обувь нужно просушить при комнатной температуре. Помимо этого, следует правильно хранить обувь — в сухом и проветриваемом месте. Помещений с повышенной влажностью лучше избегать.