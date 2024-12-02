Жителям Подмосковья рассказали, как защитить лапы собак от реагентов

В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области рассказали жителям о способах защиты лап собак от реагентов, которые используются в зимнее время.

Так, рекомендуется приобрести специальную обувь для собак. Это позволит исключить контакт лап животного с поверхностью, обработанной реагентами.

После каждой прогулки необходимо мыть лапы питомца теплой водой и мягким мылом. После этого лапы нужно осмотреть на наличие повреждений. Кроме того, следует использовать защитные кремы, в основе которых силикон или пчелиный воск. Они создают барьер между кожей и химикатом.

В этом году в Подмосковье закупили более 70 тысяч тонн технической соли для обработки общественных пространств и дворовых территорий.