Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что текущих темпов оборонного производства в США и Европе недостаточно. Он раскритиковал долгие сроки поставок вооружений, с иронией сравнив ситуацию со старым советским анекдотом про автомобиль, который будут ждать десять лет. Об этом чиновник рассказал на сессии Парламентской ассамблеи Альянса в Любляне.

Глава Североатлантического альянса Марк Рютте призвал страны-члены срочно нарастить мощности оборонно-промышленного комплекса. По его словам, существующих темпов производства в США и Европе катастрофически не хватает для удовлетворения высокого спроса. Рютте выразил надежду, что оборонные компании пересмотрят свою практику и перестанут требовать исключительно долгосрочные контракты.

Иллюстрируя проблему, генсек НАТО привел старую советскую шутку про автомобиль Lada, который покупателю обещали доставить через десять лет. По его словам, эта история сегодня актуальна в контексте закупок истребителей F-35 и систем ПВО Patriot, поставки которых растягиваются на годы. Ранее Рютте уже сетовал, что заказанная система Patriot будет доставлена лишь через десятилетие. Для решения проблемы страны НАТО взяли на себя обязательство увеличить совокупные оборонные расходы до 5% ВВП к 2035 году.

Ранее Петр Порошенко заявил о возможности победы Украины без иностранных войск.