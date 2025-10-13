Польша заявила о начале «кибервойны» с Россией: в Варшаве обвинили Москву в финансировании атак через криптовалюты

Польша сделала резкое заявление, обвинив Россию в развязывании кибервойны. Официальный представитель Варшавы заявил, что Москва использует криптовалюты для финансирования масштабных гибридных атак против стран Европейского союза.

Польша публично заявила о том, что считает себя находящейся в состоянии кибервойны с Россией. С таким утверждением выступил глава бюро национальной безопасности страны Яцек Ценцкевич. По его словам, Россия активно использует криптовалюты для создания сложных финансовых схем, цель которых — финансирование деструктивных гибридных операций против государств ЕС.

Заявление прозвучало якобы на фоне участившихся кибератак на польские государственные учреждения и инфраструктуру. Варшава видит за ними московский след. Бездоказательные обвинения в адрес России касаются не только хакерских атак, но и финансирования пропаганды и дезинформационных кампаний, которые, по мнению польских властей, якобы направлены на дестабилизацию обстановки в Европе.

