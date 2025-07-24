Президенту Лукашенко и сотням белорусов запретили въезд в Эстонию

Власти Эстонии приняли решение о бессрочном запрете на въезд в страну 273 белорусов. Это касается в том числе и президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. Об этом рассказала телерадиокомпания ERR.

Журналисты привели решение, которое приняло национальное Министерство иностранных дел. Первые санкции против Белоруссии в Эстонии ввели еще в 2025 году.

«На протяжении почти пяти лет… не произошло позитивных изменений. Мы не можем закрывать глаза на продолжающиеся репрессии, поэтому санкции должны сохраняться без ограничения по срокам», — указал глава внешнеполитического ведомства Маргус Цахкна.

Поимо Лукашенко в список попали государственные чиновники, судьи, а также силовики.

Ранее сообщалось, что на здание Дома писателей в Таллине вывесили флаг Эстонской ССР. На это немедленно отреагировали сотрудники правоохранительных органов, они конфисковали флаг. Тем, кто повесил флаг, может грозить арест либо штраф до €1200.