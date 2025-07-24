Президенту Лукашенко и сотням белорусов запретили въезд в Эстонию
ERR: Эстония запретила въезд 273 гражданам Белоруссии, включая Лукашенко
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Власти Эстонии приняли решение о бессрочном запрете на въезд в страну 273 белорусов. Это касается в том числе и президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. Об этом рассказала телерадиокомпания ERR.
Журналисты привели решение, которое приняло национальное Министерство иностранных дел. Первые санкции против Белоруссии в Эстонии ввели еще в 2025 году.
«На протяжении почти пяти лет… не произошло позитивных изменений. Мы не можем закрывать глаза на продолжающиеся репрессии, поэтому санкции должны сохраняться без ограничения по срокам», — указал глава внешнеполитического ведомства Маргус Цахкна.
Поимо Лукашенко в список попали государственные чиновники, судьи, а также силовики.
Ранее сообщалось, что на здание Дома писателей в Таллине вывесили флаг Эстонской ССР. На это немедленно отреагировали сотрудники правоохранительных органов, они конфисковали флаг. Тем, кто повесил флаг, может грозить арест либо штраф до €1200.