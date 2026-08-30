Путин поздравил Лукашенко с важной датой

Президент России Владимир Путин поздравил главу Белоруссии Александра Лукашенко с днем рождения, сообщается на сайте Кремля. В телеграмме российский лидер пожелал коллеге здоровья и успехов в работе, а также отметил его вклад в развитие двусторонних отношений и интеграционных процессов.

30 августа Александру Лукашенко исполнилось 72 года. По случаю этой даты президент России направил ему поздравительную телеграмму, опубликованную на официальном сайте Кремля. Путин пожелал белорусскому коллеге доброго здоровья, счастья и благополучия, а также успехов в государственной деятельности.

В своем обращении российский лидер подчеркнул, что Лукашенко на протяжении многих лет вносит вклад в социально-экономическое развитие Белоруссии и последовательно отстаивает ее интересы на международной арене. Путин также отметил личную роль белорусского президента в укреплении дружественных отношений между двумя странами.

Кроме того, глава российского государства выразил надежду на продолжение конструктивной совместной работы по расширению многопланового сотрудничества и продвижению интеграции на евразийском пространстве.

Интересно, что в официальной биографии Лукашенко днем рождения значится 31 августа, однако сам он принимает поздравления и 30-го числа. Как поясняли в окружении политика, его мать поступила в роддом вечером 30 августа, а родился он уже после полуночи. В этот же день, 31 августа, родился и его сын Николай.