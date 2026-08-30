Число жертв наводнения в Непале превысило 700 человек

В Непале продолжается подсчет потерь от разрушительного наводнения, обрушившегося на страну в конце августа. По официальным данным, число погибших достигло 734 человек, еще почти 2,5 тысячи числятся пропавшими без вести. Причиной бедствия стали землетрясение и оползень в соседнем Тибете, которые изменили русло горной реки.

Катастрофа в Непале приобретает все более масштабные очертания. По информации Национального управления по снижению рисков стихийных бедствий, в пострадавших районах спасатели обнаружили 734 тела. Список пропавших без вести насчитывает 2498 человек, и эти цифры, по мнению властей, могут вырасти.

Трагедия разыгралась 26 августа в приграничном с Китаем округе Расува. Серия подземных толчков и последовавший за ними оползень на тибетской стороне перекрыли течение реки Лхенде. Когда естественная плотина прорвалась, гигантская волна хлынула вниз по течению реки Бхоте-Коши, сметая все на своем пути.

Спасательные службы эвакуировали десятки иностранцев, оказавшихся в зоне бедствия. Управление по туризму Непала уточнило, что общее число спасенных путешественников достигло 31 человека. В их числе — двое граждан России. Также в списке значатся туристы из США, Италии, Южной Кореи, Индии, Болгарии и Швейцарии. Личности еще восьми спасенных иностранцев пока остаются неустановленными.