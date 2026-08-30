В Роспотребнадзоре озвучили позицию о подмене продуктов в школьных столовых

В Роспотребнадзоре пояснили, что замена продуктов в школьных столовых допустима лишь в исключительных обстоятельствах, передают «Известия» . При этом блюда в любом случае должны соответствовать суточным нормам и калорийности для каждой возрастной группы, с учетом сезонности и национальных особенностей. Ведомство также привело статистику снижения нарушений по основным группам продуктов за последние шесть лет.

Роспотребнадзор дал официальный комментарий по поводу возможной подмены продуктов в меню школьных столовых. В ведомстве сослались на санитарные нормы и закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов», согласно которым рацион должен строго соответствовать утвержденным суточным наборам и энергетической ценности для разных возрастов.

Однако абсолютная жесткость правил имеет исключения. Как пояснили в службе, заменить один продукт другим разрешается, но только в особых случаях: при отказе в приеме партии из-за отсутствия сопроводительных документов, при поставке некачественного товара или в аварийных ситуациях. При этом любая замена не должна выводить итоговое блюдо за рамки обязательных показателей по витаминам, минералам и другим пищевым веществам.

В Роспотребнадзоре также привели данные о динамике нарушений. За шесть лет, с 2020/21 по 2025/26 учебный год, доля школ, где фиксировалось невыполнение норм по основным группам продуктов, сократилась с 1,6 до 1,4%. Особенно заметно снижение по мясу — с 2,3 до 1,1%, по рыбе — с 2,3 до 1,7%, по сливочному маслу — с 1,5 до 0,7%, по сокам — с 1,4 до 1,2% и по овощам — с 1,1 до 1%. В ведомстве подчеркнули, что при проверках меню оценивается комплексно, включая соответствие энергии, витаминов и микроэлементов.