Россиянам раскрыли 4 способа получить выходной 1 сентября

День знаний официально не считается выходным, но у родителей школьников есть возможность не выходить на работу 1 сентября. Адвокат Андрей Алешкин в беседе с aif.ru перечислил четыре законных способа получить отгул в этот день — от использования отпуска до договоренности с руководством.

Инициатива сделать 1 сентября оплачиваемым выходным для родителей пока остается на уровне предложения. Депутат Сергей Миронов выступил с такой идеей, однако законодательного закрепления она не получила. На практике работодатели нередко идут навстречу, но чаще предлагают отгул без сохранения зарплаты.

Как пояснил адвокат Андрей Алешкин, официального закона о дополнительном выходном для родителей нет, но Трудовой кодекс позволяет решить вопрос несколькими способами.

Первый и самый очевидный — взять день из ежегодного оплачиваемого отпуска, если остались неиспользованные дни. Можно попросить разделить отпуск так, чтобы 1 сентября пришелся на отдых.

Второй вариант — оформление отпуска без сохранения зарплаты по статье 128 ТК РФ. По семейным обстоятельствам работодатель может согласиться, но делает это на добровольной основе, и такой день не оплачивается.

Третий способ — использование отгула за ранее отработанное время. Если сотрудник трудился в выходной или праздничный день, он вправе попросить заменить денежную компенсацию на дополнительный день отдыха в удобную дату.

Четвертый путь — по инициативе самого работодателя. Руководство компании имеет полномочия самостоятельно установить для родителей школьников дополнительный выходной, закрепив это внутренним распорядком.