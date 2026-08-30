Мостовой высказался о пенальти в пользу «Зенита»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» высказался о пенальти, назначенном в матче шестого тура РПЛ «Факел» — «Зенит» (0:1).

На 92-й минуте судья Антон Фролов поставил пенальти после столкновения Равиля Нетфуллина из «Факела» и полузащитника «Зенита» Даниила Кондакова. ВАР в ситуацию не вмешался. Повторы показывают, что Кондаков упал после того, как ударил по ноге Нетфуллина. Мнение экспертов на этот счет разошлись.

В прошлом сезоне в кубковом матче с махачкалинским «Динамо» «Зенит» заработал пенальти в свою пользу в аналогичной ситуации, и тогда глава российского судейства Милорад Мажич возмущался решением арбитра.

«Пенальти спорный. Футболиста «Факела» я бы не стал обвинять. Он делал все правильно, к сожалению, его за это наказали. Уже после Суперкубка мне все стало понятно. Мы уже к этому привыкли», — сказал Мостовой.

В матче за Суперкубок со «Спартаком» (1:1, 4:2 — пенальти) «Зенит» сравнял счет в компенсированное время с 11-метрового, назначенного за игру рукой Александера Джику в единоборстве с Александром Соболевым.