Атака БПЛА 30 августа: в Подмосковье и других регионах РФ отбили массовую атаку дронами

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотников на российские регионы. По данным Минобороны, с 20:00 29 августа до 08:00 30 августа уничтожены 494 БПЛА самолетного типа. В их числе — 12 дронов, сбитых над Московским регионом.

Минобороны РФ опубликовало сводку о ночной работе средств ПВО. За 12 часов дежурные расчеты перехватили и ликвидировали 494 украинских беспилотника над регионами. Атака велась по обширной территории — от Ленинградской области до Краснодарского края, от Крыма до Ростовской области.

Над Московским регионом силы ПВО уничтожили 12 беспилотников. Как указано в канале мэра Москвы Сергея Собянина, работы по устранению велись примерно с 2:46 до 7:12.

В связи с угрозой в столичных аэропортах временно вводились ограничения на прием и отправку рейсов. К утру Росавиация сообщила о возвращении воздушных гаваней к штатному графику.

Помимо Московского региона, беспилотники уничтожены в Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Тверской, Смоленской, Орловской, Псковской, Тульской, Новгородской и Ростовской областях, а также над акваториями Азовского и Черного морей и Крымом.