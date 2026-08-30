Минтранс может узаконить овербукинг: раскрыто, что получат пассажиры

Минтранс РФ прорабатывает законодательное закрепление правил овербукинга на авиарейсах. Глава ведомства Андрей Никитин заявил РИА Новости , что перевозчика обяжут предлагать пассажирам широкий выбор компенсаций — от денежной выплаты до альтернативного рейса. Практику планируют внедрять только на маршрутах с высокой частотой полетов, чтобы избежать конфликтов.

Авиаперевозчики в России могут получить легальный инструмент для продажи билетов сверх вместимости самолета. Министр транспорта Андрей Никитин в беседе с РИА Новости пояснил, как ведомство видит механизм овербукинга. По его словам, ключевое требование — закрепить в законодательстве обязанность авиакомпании предоставлять пассажиру альтернативные варианты на случай, если мест на рейсе не хватит.

Речь идет о трех основных формах компенсации. Перевозчик будет обязан предложить билет на другой рейс, денежную выплату или обеспечить комфортные условия на время ожидания. При этом овербукинг разрешат только на направлениях с большим количеством регулярных рейсов — это позволит пассажиру быстро попасть на ближайший борт, а авиакомпании — наработать бесконфликтный опыт.

Никитин подчеркнул, что за рубежом практика давно работает и воспринимается позитивно, поскольку изначально она создавалась именно для защиты путешественников. Статистика показывает, что на каждом рейсе всегда есть неявившиеся пассажиры, и овербукинг позволяет заполнить эти места.

Изменения в Воздушный кодекс разрабатываются при участии общественности и ведомств, отвечающих за защиту прав потребителей. Министр заверил, что будут учтены и интересы социально уязвимых групп граждан.