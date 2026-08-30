Сезон арбузов в разгаре, но далеко не все знают, как правильно сохранить полосатую ягоду свежей. Срок хранения напрямую зависит от того, целый плод или уже нарезанный, предупреждает эксперт РОСБИОТЕХ. Если с коркой все в порядке, арбуз спокойно простоит в холодильнике до трех недель, а вот после разрезания счет идет на часы.

Ксения Кузнецова, старший преподаватель кафедры пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ, в беседе с «Газетой.Ru» раскрыла нюансы арбузного хранения. Целый, неповрежденный плод может оставаться свежим в холодильнике до 14–21 дня. Лучшее место для него — нижняя полка или овощной отсек. Мыть арбуз заранее нельзя: лишняя влага провоцирует гниение, а любые царапины на корке сокращают жизнь продукта. Тщательная очистка щеткой должна проводиться только перед подачей на стол.

Ситуация кардинально меняется после первого разреза. Мякоть без защитного слоя становится питательной средой для бактерий. Нарезанный арбуз требует немедленной отправки в холодильник при температуре от +2 до +4 градусов, причем срез необходимо плотно затянуть пищевой пленкой. Оптимальный срок употребления — 1–2 дня, предельный максимум — трое суток, но уже к этому моменту вкус и консистенция заметно страдают.

Оставлять разрезанный плод при комнатной температуре дольше двух часов не рекомендуется, а в жаркий день свыше 25 градусов — не более часа. Эксперт предостерегает: полагаться лишь на запах и внешний вид опасно, микробы могут размножаться задолго до появления видимых признаков. Главные сигналы тревоги — кислый или дрожжевой дух, слизь на поверхности, рыхлая текстура, изменение цвета, а также пузырьки газа или пена. При любом из этих симптомов арбуз отправляется в мусорное ведро. Технический регламент ТР ТС 021/2011 относит нарезанный арбуз к скоропортящимся продуктам, требующим строгого соблюдения температурного режима. Гигиена и внимательность — единственный способ получить удовольствие от лакомства без последствий для здоровья.