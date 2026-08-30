Директор школы изнасиловал ребенка возле крематория

В Индии 52-летний директор школы стал фигурантом уголовного дела об изнасиловании 11-летней девочки. Преступление, по данным полиции, было совершено днем 11 августа в районе крематория в штате Пенджаб. Об этом сообщает The Times of India.

Шокирующий инцидент произошел в индийском штате Пенджаб, где директор образовательного учреждения надругался над несовершеннолетней ученицей. О случившемся стало известно после того, как отец девочки обратился в правоохранительные органы. Полиция оперативно задержала подозреваемого и поместила его под стражу. На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, включая детали знакомства жертвы и нападавшего.

Это не первый подобный случай в стране. Ранее в Индии другой директор школы в общежитии совершил насилие над пятилетним мальчиком, после чего нанес ребенку увечья, несовместимые с жизнью. Несмотря на оперативную госпитализацию, спасти пострадавшего не удалось. После вмешательства полиции были арестованы директор, а также учитель и две сотрудницы, однако позже их освободили.