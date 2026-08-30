Лошадиный праздник: что нужно сделать 31 августа для достатка в доме в день Фрола и Лавра

Последний день лета в народном календаре отмечен особым праздником — Фролом и Лавром, который также называют Лошадиным днем. В этот раз крестьяне оставляли работу в поле и посвящали время заботе о домашних животных. Какие традиции соблюдать, а каких запретов придерживаться, чтобы привлечь благополучие в дом, — в обзоре stav.aif.ru .

31 августа в России совпадают сразу несколько важных дат. В профессиональном календаре — День ветеринарного работника, праздник тех, кто заботится о здоровье животных. В православной традиции — попразднство Успения Пресвятой Богородицы и день памяти мучеников Флора и Лавра, братьев, живших во II веке и пострадавших за веру. Также верующие молятся перед иконой «Всецарица» об исцелении от тяжелых недугов. В народном календаре эти святые издавна считались покровителями лошадей.

Главное правило дня — никакой тяжелой работы с участием коней. Животных полагалось освободить от упряжи, накормить отборным овсом и свежим сеном, сводить к реке на водопой и тщательно вычистить. Считалось, что ласковое обращение с лошадью в этот день обеспечит здоровье всему хозяйству до весны.

Для людей также действовали строгие предписания. Запрещалось ругаться — ссора могла обернуться бедой. Не полагалось начинать новые большие проекты: энергия убывающей Луны не способствует стартам, а требует завершения дел. Оставлять инвентарь на улице тоже не рекомендовали — по поверью, это привлекает нечисть. И главный запрет: нельзя выбрасывать хлеб и крошки, неуважение к главному символу урожая сулило бедность.

Что делать нужно: печь пироги из муки нового урожая и угощать родных, соседей и нуждающихся, молиться святым о сохранении скота, мириться с близкими и, конечно, поздравлять ветеринаров и всех Фролов, Лавров, Михаилов и Ульян с именинами.

Народные приметы обещают: если лошадь фыркает и бьет копытом — жди ненастья, теплая и ясная погода — к мягкой осени, а туман утром — к обильным грибам. Северный ветер сулит раннюю и холодную зиму, а звездная ночь — благополучный год.

Астрологический фон: 31 августа наступает 19-й лунный день, Луна убывает в знаке Овна, что требует решительных, но осторожных действий. Понедельник, управляемый спутником Земли, усиливает внимание к дому и внутреннему миру. Счастливые цвета дня — красный, оранжевый и золотой, а талисманами станут сердолик, яшма или гранат. На вечернем небе можно будет наблюдать серп убывающей Луны в созвездии Овна и яркую Венеру на западе.