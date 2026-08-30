Российские туристы пережили кошмар во Вьетнаме из-за местной «мафии»

Пара из Барнаула вернулась из Вьетнама, где вместо беззаботного пляжного отдыха столкнулась с местными особенностями ведения бизнеса, пишет NGS22.RU . За пятизвездочный отель с перелетом они отдали 230 тысяч рублей, однако главные приключения ждали их за пределами гостиницы — от завышенных цен на экскурсии до таксистов, которые игнорировали адреса в приложении.

Жительница Барнаула Надежда Кузьмина вместе с супругом провела отпуск во Вьетнаме и поделилась деталями поездки. Путевка в отель категории «пять звезд» с завтраками и авиабилетами обошлась в 230 тысяч рублей. Дорога из Барнаула заняла восемь часов. Погода встретила гостей высокой влажностью и температурой плюс 33–35 градусов. В первые дни из-за тайфуна вода в море была мутной, но к концу отдыха очистилась и приобрела бирюзовый оттенок.

Туристов поразил местный транспорт: автомобили настолько малы, что высокому мужчине приходилось сидеть почти на корточках. Дорожное движение показалось хаотичным, водители мопедов не останавливались даже на пешеходных переходах. В кафе вьетнамцы собираются шумными группами, обсуждая дела, а в магазинах цены за одну и ту же позицию могут снижаться при каждом новом визите — Надежда сочла это проявлением дружелюбия.

Из достопримечательностей запомнились пагода Линь Ынг с обезьянами, Мраморные горы и французская деревня на высоте 1400 метров. А вот знаменитый Золотой мост, известный как «Руки Бога», не оправдал ожиданий — в реальности он выглядит скромнее, чем на фотографиях.

Главный урок отдыха связан с финансовой бдительностью. Супруги обнаружили, что переплатили за экскурсии у туроператора: одна из поездок обошлась в 175 долларов, тогда как аналогичное предложение на месте стоило всего 74. Еще более неприятный сюрприз ждал в кокосовой роще. Дважды заказывая такси через официальное приложение с точным адресом, они оба раза приезжали совсем не туда, где планировали. Водители высаживали их в точках, где услуги стоили в три раза дороже. После этого пара еще несколько дней предпочитала не пользоваться такси.