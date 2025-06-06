Великобритания и Казахстан подписали договор о военном сотрудничестве

Делегация Министерства обороны Казахстана во время визита в Лондон подписала договор о старте военного сотрудничества между двумя странами. Сообщение об этом появилось на сайте казахского военного ведомства.

Казахской делегацией руководил полковник Ерболы Кумарбекулы. Обе стороны обсудили важнейшие темы в сфере сотрудничества между военными двух государств.

«По итогам мероприятия стороны подписали План военного сотрудничества между Министерством обороны Республики Казахстан и Министерством обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии на 2025-2026 год», — указано на сайте.

Согласно этому договору, казахские военнослужащие смогут получать в Британии высшее военное образование.

Ранее Минобороны Казахстана прокомментировало необычные явления в небе над Астаной. Там в разных секторах были отмечены россыпи горящих искр. Военные заверили, что в воздушное пространство страны никто не вторгался, по этой причине людям ничего не угрожает, а вся обстановка в целом под контролем.