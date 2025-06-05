Минобороны Казахстана выступило с заявлением после появления в небе загадочных ярких искр

По утверждению казахского Министерства обороны, воздушное пространство над республикой не было нарушено, никаких угроз жителям нет. Такое заявление военных было приведено в телеграм-канале издания Tengrinews.kz.

Ранее уже сообщалось, что в небе над Казахстаном появились необычные огни. Они выглядят как несколько серий ярких горящих искр. В частности, это оптическое явление видят жители Астаны. Они взбудоражены необычным зрелищем, делятся подробностями в соцсетях и сообщают об этом в средства массовой информации. На это уже отреагировало национальное Министерство обороны.

«Фактов нарушения воздушного пространства на территории Казахстана не зафиксировано. Ситуация находится под контролем», — указали в военном ведомстве.

Также было добавлено, что никакой угрозы для жителей Республики Казахстан не существует.

Ранее также сообщалось, что некоторые люди выдвигают версии, что в небе видны десятки горящих НЛО. По мнению журналистов, некоторое сходство есть, поскольку в США после взрыва космического корабля Starship, запущенного компанией Илона Маска, в небе наблюдалось нечто похожее.