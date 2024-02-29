Вице-спикер Госдумы Толстой заявил о непростых временах для иноагентов после введения нового закона

По словам вице-спикера нижней палаты парламента Петра Толстого, иностранные агенты могут перестать получать финансы за границей и снять с себя данный статус, перейдя на сторону нашей страны. Об этом сообщает Life.ru .

Он уточнил, что для снятия данного статуса имеется законная процедура.

По мнению парламентария, до настоящего времени никому не удалось снять с себя статус иноагента, поскольку не было предпринято никаких шагов.

Он добавил, что до этого не было каких-то ограничений для иностранных агентов, однако теперь тяжелые времена наступят для тех, кто спонсировал украинскую армию.