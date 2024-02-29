Вице-спикер Госдумы Толстой заявил о непростых временах для иноагентов после введения нового закона
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
По словам вице-спикера нижней палаты парламента Петра Толстого, иностранные агенты могут перестать получать финансы за границей и снять с себя данный статус, перейдя на сторону нашей страны. Об этом сообщает Life.ru.
Он уточнил, что для снятия данного статуса имеется законная процедура.
По мнению парламентария, до настоящего времени никому не удалось снять с себя статус иноагента, поскольку не было предпринято никаких шагов.
Он добавил, что до этого не было каких-то ограничений для иностранных агентов, однако теперь тяжелые времена наступят для тех, кто спонсировал украинскую армию.