Космический патруль: японская Astroscale впервые осмотрит два спутника на разных орбитах
Японская компания Astroscale, специализирующаяся на очистке орбиты от космического мусора, раскрыла новые подробности амбициозного проекта ISSA-J1. По заявлению разработчиков, эта миссия станет «важным шагом вперед в развитии коммерческой инспекции на орбите и систем космической ситуационной осведомленности». Впервые в истории коммерческий аппарат обследует два выработавших ресурс спутника, находящихся на разных орбитах. Запуск миссии запланирован на 2027 год.
От наблюдения к инспекции: эволюция технологий
По мере того как на околоземной орбите накапливается все больше неработающих спутников и обломков, предотвращение чрезмерной загруженности космического пространства становится критически важным для безопасности будущих полетов. Astroscale уже сделала значительный шаг в этом направлении: в 2024 году компания успешно реализовала миссию ADRAS-J — первый в мире коммерческий проект по безопасному сближению с крупным космическим мусором (отработавшей верхней ступенью японской ракеты H-2A).
Теперь, чтобы продемонстрировать дальнейшие возможности, компания готовит миссию ISSA-J1, разрабатываемую в рамках японской программы поддержки инноваций малого бизнеса.
Два спутника, одна миссия
Целями ISSA-J1 станут два выведенных из эксплуатации японских спутника, запущенных в начале 2000-х годов:
- ALOS («Даити») — один из крупнейших в мире спутников дистанционного зондирования Земли, масса которого достигала 4 тонн.
- ADEOS-II («Мидори-II») — спутник для наблюдения за глобальными экологическими изменениями, работавший на полярной орбите.
Задача миссии — определить их текущую ориентацию, характер вращения и степень деградации после более чем 20 лет нахождения на орбите. Если все пойдет по плану, аппарат ISSA-J1 будет выведен на орбиту уже в следующем году. После запуска он пройдет начальные проверки систем и связи, а затем приступит к выполнению основной программы.
Сложный орбитальный маневр
На первом этапе спутник миссии скорректирует орбиту и сблизится с ALOS. Наблюдение начнется с большого расстояния, после чего аппарат постепенно сократит дистанцию и перейдет к съемке с близкого расстояния. Затем, выполнив серию орбитальных маневров, он перейдет на другую орбиту и повторит ту же процедуру с ADEOS-II.
По словам представителей Astroscale, миссия позволит выполнять наблюдение нескольких объектов с близкой дистанции — значительно ближе, чем при традиционных методах мониторинга, — открывая новые возможности для инспекции на орбите. Таким образом, ISSA-J1 продемонстрирует способность одного аппарата обслуживать несколько объектов на разных орбитах в рамках единого полета, что станет важным шагом к созданию коммерческой системы «космического патруля» для мониторинга и обслуживания спутников.
Дозаправка на орбите: следующий рубеж
Отдельно Astroscale намерена в ближайшем будущем продемонстрировать возможность орбитальной дозаправки — ключевой технологии для развития космических полетов, которая позволит продлевать срок службы спутников и открывает перспективы для дальних миссий. В рамках проекта, запланированного на лето 2026 года, Astroscale проведет первую в истории дозаправку гидразином для спутников Космических сил США на геостационарной орбите.
Миссия ISSA-J1, по сути, прокладывает путь к будущему, где космические аппараты смогут не только инспектировать, но и ремонтировать, дозаправлять и безопасно сводить с орбиты вышедшие из строя спутники, обеспечивая устойчивое использование околоземного пространства для будущих поколений.