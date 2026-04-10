Александра Трусова показала свежие фотографии восьмимесячного сына

Серебряный призер Олимпийских игр, российская фигуристка Александра Трусова и ее муж Макар Игнатов воспитывают сына, которому недавно исполнилось восемь месяцев. В своем личном блоге спортсменка опубликовала свежие фотографии с ребенком и поделилась его первыми достижениями, сообщает Super.ru.

По словам Трусовой, малыш научился стоять с опорой. Более того, он уже старается делать это без посторонней помощи и активно исследует пространство вокруг себя.

Также, рассказала юная мама, мальчик проявляет большой интерес к окружающему миру: он понимает, откуда играет музыка, и с любопытством ищет источник звука.

Отдельно Трусова рассказала о режиме кормления: мальчик пытается перейти на одно ночное кормление вместо двух, что дает родителям больше времени для сна. Фигуристка отмечает, что сын растет любознательным и активным.

Напомним, Трусова и Игнатов стали родителями в августе 2025 года. Фигуристка регулярно делится с подписчиками успехами сына и рассказывает о счастливых буднях молодой мамы.

Ранее сообщалось, что Камила Валиева по-пижонски исполнила четверной тулуп на шоу Татьяны Навки.