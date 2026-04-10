Карасев рассудит второй топ-матч «Зенита» за месяц

Его помощниками будут Кирилл Большаков и Алексей Ширяев, на ВАР отработают Павел Шадыханов и Евгений Кукуляк.

Менее месяца назад Сергей Карасев уже был главным арбитром в топ-матче с участием «Зенита» — в 21-м туре он обслуживал игру петербуржцев со «Спартаком» (2:0). «Зенит» оба мяча забил с пенальти, однако по ним вопросов не было. ЭСК РФС признала ошибку арбитра в эпизоде, когда Карасев не показал вторую желтую карточку нападающему Александру Соболеву.

«Краснодар» и «Зенит» ведут борьбу за победу в чемпионате. На данный момент на первом месте располагаются южане, петербуржцы отстают на один балл.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак посетовал, что в последнее время приходится больше говорить о судействе, а не о собственно футболе. Специалист отметил непоследовательность в решениях арбитров.