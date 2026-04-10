Опасная бытовая химия для беременных содержится даже в посуде: ученые предупредили о риске деформаций у младенцев
Daily Mail: «вечный бытовой химикат» может нарушать развитие плода
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
Обычные бытовые товары могут скрывать угрозу для будущих детей, пишет Daily Mail. Исследование показало, что «вечное химическое вещество» PFDA, или же перфтордекановая кислота, способно нарушать формирование лица у плода.
Ученые из медицинского кампуса Университета Колорадо Аншутц выявили: даже малые дозы вещества повышают риск аномалий — включая недоразвитие глаз и проблемы с челюстью — примерно на 10%.
«PFDA наносит двойной удар: блокирует фермент и подавляет его выработку», — прокомментировала эксперт Валентина Миланова.
Вещество относится к группе PFAS, широко используемых в антипригарной посуде, упаковке и косметике. Они накапливаются в организме и могут сохраняться годами.
«Высокий уровень ретиноевой кислоты может привести к аномалиям лица и иным деформациям развивающегося организма», — отметила врач Дебора Ли. Особенно опасен период с четвертой по десятую неделю беременности, когда формируются лицо и органы.
Эксперты советуют снижать контакт с пластиком, избегать переработанных продуктов и тщательно мыть пищу, чтобы уменьшить риск воздействия.