В «Спартаке» отреагировали на слова Соболева о паразитах

Капитан московского «Спартака» Роман Зобнин в разговоре с «Чемпионатом» прокомментировал слова экс-нападающего команды Александра Соболева, выступающего в настоящее время за «Зенит».

Форвард заявил, что в «Спартаке» есть «паразиты, которые разрушают его изнутри». Якобы из-за них Соболев и покинул «Спартак».

«Сашу я знаю. Что сказать по этому поводу… Нужно у него спросить. В принципе, это вообще не моя история. Мы в команде вообще не зацикливаемся на этом. Ну сказал и сказал. Его право. Он может говорить все что угодно. Как реагировать? Да никак», — сказал Зобнин.

8 апреля «Спартак» обыграл «Зенит» в полуфинале Пути регионов Кубка России в серии послематчевых пенальти.

Ранее Роман Зобнин принес извинения фанатам «Зенита» за возникший инцидент после финального свистка. Спартаковцы начали праздновать победу непосредственно перед фанатской трибуной петербуржцев.