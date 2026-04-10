Российские регионы обновили технику для вывоза мусора: почти 200 новых мусоровозов поступило в первом квартале

В период с января по март 2026 года 42 региона России приобрели 194 новых специализированных автомобиля для вывоза твердых коммунальных отходов. Примерно половина техники поступила благодаря совместной программе льготного лизинга, организованной РЭО и Росагролизингом.

Наиболее крупными заказчиками стали Хабаровский край (26 единиц), ЛНР (19), Красноярский край (17), Санкт-Петербург (14), Приморский и Краснодарский края, а также Тюменская и Ростовская области (по 11 единиц). Еще девять мусоровозов каждая получила ДНР, Челябинская и Курская области.

Пресс-служба РЭО отметила, что обновление парка спецтехники играет важную роль в обеспечении чистоты населенных пунктов. Компания продолжает следить за исполнением планов закупки, запланировав в 2026 году приобретение около 883 новых мусоровозов.