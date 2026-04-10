Экологический оператор рассказал об общественном треке «Зеленой премии»: поддержка НКО, экоцентров и активистов

Российский экологический оператор объявил прием заявок на ежегодную национальную награду «Зеленая премия — 2026». Один из главных акцентов конкурса сделан на общественном направлении, предназначенном специально для поддержки гражданских инициатив и распространения культуры заботы о природе.

Цель направления — выявить яркие общественные проекты и способствовать тиражированию удачного опыта в сфере охраны природы. Участвовать могут некоммерческие организации, ведущие активную природоохранную деятельность, просветительские проекты, внедряющие зеленые технологии и заботящиеся о сохранении биоразнообразия. Также приветствуются заявки от экологических центров, экодомов, экопространств и точек раздельного сбора отходов.

Отдельно выделено направление для индивидуальных экологических лидеров — активных добровольцев, популярных блогеров, экоактивистов и общественных деятелей, самостоятельно развивающих экологические проекты и пропагандирующих экологическую культуру.

В пресс-службе РЭО рассказали, что прошлый год показал значительный интерес к общественному направлению конкурса, поэтому организаторы решили усилить и расширить данное направление. Главная задача премии — находить талантливых экологических лидеров, стимулировать их активность и распространять успешные практики.

Срок подачи заявок ограничен октябрем, победители будут объявлены в декабре. Полная информация представлена на официальном сайте конкурса.