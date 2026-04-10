Минэкологии Подмосковья пресекло нарушения в 4 округах: от незаконной добычи воды до поддельных документов

Сотрудники Министерства экологии и природопользования Московской области выявили и оперативно пресекли ряд нарушений экологического законодательства в нескольких округах региона. В отдельных случаях потребовалась помощь правоохранительных органов для полного устранения противоправных действий.

Ключевым эпизодом стала ситуация в жилом комплексе «Руза Фэмили Парк», расположенном на Новорижском шоссе. Как сообщил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин, инспекторы зафиксировали факт незаконной добычи подземных вод. Подобные действия не только нарушают действующее законодательство, но и создают угрозу истощения природных ресурсов. В ходе надзорного мероприятия специалисты приняли незамедлительные меры: скважина была оперативно затампонирована.

Еще один серьезный случай выявили в Чехове. Там инспекторы обнаружили нелегальную точку приема отходов. Деятельность объекта была немедленно прекращена. Более того, сотрудники ОМВД России «Чеховский» задержали самосвал, который использовался для нелегальной перевозки отходов.

Помимо экологических нарушений, на минувшей неделе инспекторы гостехнадзора министерства выявили случаи подделки официальных документов в 3 округах — Люберцах, Мытищах и Чехове. Речь идет о поддельных удостоверениях тракториста‐машиниста. Такие фальсификации не просто нарушают порядок выдачи разрешительных документов, но и несут потенциальную угрозу безопасности: лица с фальшивыми удостоверениями могут управлять спецтехникой без должной подготовки, что повышает риск аварий и техногенных происшествий.

По всем зафиксированным фактам материалы уже направлены в правоохранительные органы. Теперь компетентные структуры проведут проверки и примут соответствующие меры в рамках действующего законодательства.

Добавим, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев осмотрел ход строительства новых очистных сооружений в Кашире.