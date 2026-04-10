Дошкольники гимназии им. Е. М. Примакова встретились с космонавтом‑испытателем

7 апреля, в преддверии Дня космонавтики, в гимназии им. Е. М. Примакова Одинцовского округа в рамках образовательного проекта «Что? Зачем? Почему?» дошкольники встретились с космонавтом‐испытателем, Героем РФ Антоном Николаевичем Шкаплеровым. Об этом сообщила пресс‐служба Министерства образования Московской области.

Встреча началась с просмотра кинокартины о космических полетах. Яркие кадры запуска ракет, виды Земли с орбиты и будни космонавтов на МКС сразу захватили внимание малышей. После фильма дети с интересом задавали вопросы о жизни в невесомости, а опытный космонавт терпеливо и доступно отвечал на каждый.

Дошкольники вместе с Антоном Николаевичем погрузились в тонкости космической профессии. Ребята узнали, как устроена работа в скафандре, какие навыки необходимы будущему космонавту и правда ли в космосе меняется восприятие времени.

Общение с настоящим космонавтом стало для дошкольников не просто познавательным мероприятием, а настоящим вдохновением. Ребята не только узнали об особенностях космических полетов и работе на орбите, но и получили важные жизненные ориентиры: увидели пример самоотверженного служения делу, поняли ценность научных знаний и упорного труда.

