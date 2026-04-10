Ваш мозг помолодеет: как соцсети влияют на внимание и психику

Всего две недели без соцсетей могут значительно улучшить работу мозга и психическое состояние, пишет Daily Mail. Ученые утверждают, что эффект сопоставим с «омоложением» внимания на 10 лет.

В исследовании Университета Джорджтауна участвовали 467 человек, которым на 14 дней отключили интернет на смартфонах. Им оставили только звонки и сообщения.

«Речь идет не о телефоне, а о соцсетях и постоянных дофаминовых всплесках», — отметил соавтор исследования Костадин Кушлев.

В результате экранное время сократилось с более чем 5 часов до менее 3 в день. Симптомы депрессии снизились сильнее, чем при приеме антидепрессантов, а внимание улучшилось до уровня людей на 10 лет моложе.

Участники также начали чаще общаться вживую, заниматься спортом и читать.

«Даже небольшое снижение цифровой нагрузки помогает вернуть способность концентрироваться», — подчеркнул Кушлев.

Исследование показало: 91% участников улучшили хотя бы один показатель — внимание, настроение или общее самочувствие.