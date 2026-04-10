Рэперша Tokischa обманом сделала откровенную фотосессию в церкви в Испании

Рэп-исполнительница Tokischa (настоящее имя — Токиша Альтаграсия Перальта Хуарес) обманным путем провела откровенную фотосессию в католической церкви, сообщает «Лента.ру». Снимки были сделаны в храме Санта Мария дель Коро, расположенном в испанском городе Сан-Себастьян.

На фотографиях артистка позирует с прикрытой руками голой грудью прямо рядом с изображением Иисуса Христа.

Представители местной епархии пришли в ярость: они потребовали немедленно удалить все кадры и уже рассматривают возможность подать судебный иск против рэперши. Священнослужители считают, что такие действия являются грубым оскорблением религиозных чувств верующих.

Как выяснилось, съемка была организована благодаря обману. Изначально команда Tokischa запросила у церковного руководства разрешение на короткую сцену для музыкального клипа.

Продюсеры пообещали, что не будут оскорблять чувства верующих. Однако священники, ознакомившись с творчеством артистки, отказали в проведении съемок. Тогда команда рэперши обратилась к другим должностным лицам в епархии, умолчав о том, что первоначальный запрос был отклонен.

Tokischa — популярная доминиканская рэперша и певица в жанре реггетон. Она известна провокационными текстами и откровенными клипами. В 2022 году она сотрудничала с Розалией и Джей Бальвином, а также выпустила совместный трек с Мадонной.

