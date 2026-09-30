Под Самарой нашли золотую могилу огнепоклонной женщины возрастом 4000 лет

Под Самарой обнаружили богатое погребение женщины и ребенка. Кургану около четырех тысяч лет — он ровесник древнеегипетских пирамид. Об этом сообщает координатор проекта «Культура малой Родины» Алексей Долматов.

Курган оказался ровесником египетских пирамид. Женщина лежала на левом боку, повернувшись туда, где покоился младенец. Ученые не сомневаются: она не пережила роды или тяжелую беременность. На ее головном уборе — две золотые подвески. Рядом — бронзовый нож, шило и два глиняных горшка с орнаментом. Такой набор говорит о высоком статусе. Ее явно провожали с почестями.

Исследователи связывают погребение с культурой, которая процветала в Среднем Поволжье в XVIII–XIII веках до нашей эры. Они были огнепоклонниками. И, судя по всему, жили в мире: врагов не было, войн не вели. Села стояли у воды, а жизнь крутилась вокруг скотоводства. Цивилизация переживала расцвет — и, возможно, именно поэтому оставила после себя такие богатые следы.

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