Первая в России бионическая стопа с ИИ: как она помогает ходить и бегать?

Столичная компания выпустила первую в России бионическую стопу с микропроцессорным управлением. Разработка позволит людям с протезами увереннее передвигаться, сохранять устойчивость при ходьбе и стоянии, а также заниматься физической активностью — от прогулок до бега с высокой нагрузкой. Об этом сообщила пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Руководитель департамента Анатолий Гарбузов отметил, что в Москве работает свыше 230 предприятий, выпускающих медицинские изделия. Создание отечественной продукции с интеллектуальными системами управления он назвал важным шагом в развитии отрасли: внедрение передовых решений способствует совершенствованию здравоохранения и снижению зависимости от зарубежных разработок.

Устройство оснащено алгоритмами искусственного интеллекта, которые автоматически регулируют движения стопы. Она сгибается вверх и вниз, помогая сделать шаг более естественным и сохранять равновесие. Конструкция защищена от пыли и влаги. Разработка рассчитана на людей с массой тела до 125 кг и подходит для разных нагрузок: прогулок, езды на велосипеде, работы, бега и интенсивных силовых упражнений. В серийное производство изделие планируют запустить в начале 2027 года.

Москва остается крупнейшим индустриальным и научно-инженерным центром России. Ежегодно в городе открывается около 150 высокотехнологичных предприятий, всего работает 4 тыс. 735 промышленных компаний, где заняты 767 тыс. человек. Производителям доступно более 20 мер поддержки, включая компенсацию процентов по инвестиционным кредитам и налоговые льготы. Мэр Сергей Собянин объявил октябрь 2026 года месяцем московской промышленности — в программе более 25 мероприятий для бизнеса, студентов, специалистов, жителей и туристов.