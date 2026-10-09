Lada Azimut готовят к гибридному запуску: кроссовер получит российскую батарею

Гибридная версия кроссовера Lada Azimut получит литий-железо-фосфатную тяговую батарею российского производства. Ее выпуском займется компания «Системы автономной энергии», входящая в группу «Итэлма». Об этом сообщила пресс-служба АвтоВАЗа.

Российская батарея получит защиту от перегрева и разряда

В аккумуляторе применят литий-железо-фосфатную химию (LFP) и призматические ячейки. По данным АвтоВАЗа, такая конструкция снижает риск возгорания батареи при дорожно-транспортном происшествии.

Аккумулятор также оснастят системой термостатирования, которая должна обеспечивать стабильную работу при низких и высоких температурах. Электроника будет в реальном времени контролировать напряжение, ток и температуру каждой ячейки, а также защищать батарею от перезаряда, глубокого разряда и перегрева.

В компании отмечают, что LFP-батареи отличаются большим ресурсом по сравнению с аккумуляторами на основе никеля, марганца и кобальта (NMC). При этом конкретные показатели срока службы и емкости батареи для Lada Azimut пока не раскрываются.

Гибрид получит полный привод

Для Lada Azimut разрабатывают последовательно-параллельную гибридную силовую установку. Кроссовер также получит полный привод. Точные характеристики двигателя и электромоторов производитель пока не сообщил.

Ранее в публикациях предполагалось, что суммарная мощность гибридной версии может составить около 390 л. с. Однако эта цифра официально не подтверждена.

Представить гибридный Lada Azimut планируют в 2028 году.

Каким будет обычный Lada Azimut

До появления гибридной модификации на рынок должна выйти версия с традиционными двигателями внутреннего сгорания. Для нее заявлены два силовых агрегата.

Первый — 1,8-литровый двигатель мощностью 132 л. с., работающий в паре с автоматической коробкой передач. Второй — мотор объемом 1,6 литра мощностью 120 л. с., который будет сочетаться с механической коробкой.

Таким образом, гибридный Azimut станет отдельной модификацией кроссовера с электрифицированной силовой установкой и российской тяговой батареей. Окончательные технические характеристики и подробности комплектаций АвтоВАЗ пока не представил.