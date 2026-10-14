Мотор 190 сил и 8АКПП: раскрыты технические подробности новинки китайского бренда 212

Китайская автомобильная марка 212 (бывшая BAW) готовит масштабное расширение модельного ряда на российском авторынке. Как сообщили в пресс-службе официального дистрибьютора «Кайхэ Автомобильная группа», в январе 2027 года в РФ стартуют официальные продажи полноприводного пикапа, а позже в том же году состоится дебют рамного внедорожника с индексом X03. Оформление одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на грузовичок планируется завершить в ноябре 2026 года, а первые товарные партии прибудут на российскую таможню уже в декабре. Об этом пишет профильное издание Autonews.ru .

Планы по выходу полноприводного пикапа марки 212

Согласно графику дистрибьютора, сертификация грузовой модификации под рабочим названием Pickup выйдет на финальную стадию с получением ОТТС в ноябре 2026 года. Первые партии автомобилей должны пересечь границу в декабре, а старт продаж намечен на январь 2027 года.

На китайском рынке полноприводный пикап предлагается с 2,3-литровым бензиновым турбомотором мощностью 190 л. с., работающим в связке с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Спецификации и рублевые ценники для России будут раскрыты ближе к старту продаж.

Дебют внедорожника 212 X03 с дизельным двигателем

Второй ключевой новинкой 2027 года станет брутальный внедорожник X03, мировое явление которого состоялось на международном Пекинском автосалоне 2026 года.

Несмотря на то, что в Китае концепт демонстрировали с мощной гибридной силовой установкой на 422 л. с., для российского рынка подтверждена модификация с традиционным дизельным двигателем.

Развитие дистрибуции и перспективы марки в РФ

Официальным импортером и дистрибьютором автомобилей марки 212 в России выступает компания «Кайхэ Автомобильная группа».

Бренд планомерно укрепляет позиции в РФ: ранее весной в страну официально пошел рамный внедорожник T01, а вывод пикапа и модели X03 позволит охватить сегменты техники для тяжелого оффроуда и коммерческого использования.