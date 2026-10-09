ЦППК перевезла в Белоруссию более 62 тыс. пассажиров

За полгода ЦППК перевезла более 62 тыс. пассажиров на международных пригородных маршрутах в Белоруссию, беспересадочные рейсы связывают Смоленск с Оршей и Витебском с апреля 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

С апреля по сентябрь пассажиропоток на маршруте Смоленск — Орша составил около 27 тыс. пассажиров, между Смоленском и Витебском — более 35 тыс.

«Новые трансграничные маршруты востребованы среди пассажиров. На примере рейсов до Витебска мы видим наивысший спрос в выходные дни и во время проведения фестиваля „Славянский базар“ в июле», — отметила директор по развитию ЦППК Елена Ерохова.

По ее словам, за три месяца лета на маршрутах зафиксировали 38 тыс. пассажиров, больше всего — в августе. В ЦППК уточнили, что на маршруте Смоленск — Витебск — Смоленск работают современные рельсовые автобусы РА-3. Пассажиров на направлении Смоленск — Орша — Смоленск перевозят составы ЭП3Д.

Трансграничные маршруты запустили совместно с Союзным государством, Министерствами транспорта России и Белоруссии, ОАО «РЖД» и Белорусской железной дорогой. Они позволяют обеспечить беспересадочное сообщение между городами и сократить время в пути более чем на полтора часа.

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