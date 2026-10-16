«Возраст не помеха». 99-летняя британка побила рекорд, прокатившись на крыле самолета

В Великобритании 99-летняя Хельга Даффи вошла в Книгу рекордов Гиннесса, совершив полет на крыле самолета. На экстремальный поступок женщину вдохновил пример 97-летней Бетти Бромедж, которую она увидела в телевизионных новостях. Об этом пишет издание What's The Jam.

Полет состоялся на аэродроме RFC Rendcomb в графстве Глостершир. Пенсионерку закрепили специальными ремнями на верхней части небольшого самолета, после чего воздушное судно поднялось в небо. По словам британки, перед полетом она не испытывала страха, поскольку была сильно взволнована и предвкушала новые ощущения.

Свой рекорд Даффи посвятила благотворительности. Благодаря смелому поступку ей удалось собрать более 1300 фунтов стерлингов для службы санитарной авиации Уилтшира и Бата. За полетом наблюдали племянницы женщины. Они рассказали, что их тетя давно мечтала совершить нечто необычное и доказать, что возраст не мешает оставаться активной.

После приземления представители Книги рекордов Гиннесса вручили британке сертификат. Однако ее достижение вскоре может быть побито. Ведь 97-летняя Бетти Бромедж, уже шесть раз летавшая на крыле самолета, поздравила соперницу и пообещала вернуть рекорд, когда ей исполнится 100 лет.

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