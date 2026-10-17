Поздний ужин бьет по печени: ученые OHSU нашли связь с риском цирроза

Специалисты проанализировали данные трех крупных общенациональных исследований — Nurses' Health Study, Nurses' Health Study II и Health Professionals Follow-up Study. В них участвовали почти 200 тысяч человек, сообщивших о своих пищевых привычках и распорядке дня. Участников разделили на группы в зависимости от времени приемов пищи, а затем сопоставили эти модели с данными о жировой болезни печени и циррозе. Выяснилось, что у тех, кто регулярно ел после ужина или перед сном, риск болезней печени оказался на 20–30% выше, чем у тех, кто этого не делал.

Ведущий автор работы, гепатолог OHSU Роберт Вилечански, специализирующийся на трансплантации печени, отметил, что несколько исследований намекали на эту идею, но это один из первых долгосрочных анализов, который прямо указывает на связь с жировой болезнью печени. По его словам, главный вывод в том, что ограничение калорий за несколько часов до сна может быть полезным. Авторы подчеркивают: исследование наблюдательное и не устанавливает причинно-следственную связь. Сейчас Вилечански участвует в клиническом исследовании OHSU, которое напрямую проверит, приводит ли смещение приемов пищи на более раннее время к измеримому улучшению у людей с жировой болезнью печени.