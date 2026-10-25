«Призраки космической гонки». Пентагон рассекретил документы об НЛО

Пентагон опубликовал седьмую часть рассекреченных документов об НЛО

Наука

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

23 октября военное ведомство США официально обнародовало седьмую часть рассекреченных документов неопознанных аномальных явлений.

В подборку вошли как материалы 2026 года, так и архивные записи середины прошлого века. В частности, в трех отдельных отчетах фигурирует объект в форме матово-черного треугольника: он перемещался на высоте около 90 метров, на 20 секунд завис в воздухе, а затем резко направился по горизонтальной траектории. Очевидцы замечали его неподалеку от секретных военных объектов.

Другие документы объединяют свидетельства о летающих объектах цилиндрической формы, которые наблюдали в 1960-е и 1970-е годы в Саудовской Аравии, Швеции и ряде других стран. Кроме того, детально описаны объекты, упавшие в период космической гонки. При этом ни один из материалов не подтверждает внеземного происхождения этих объектов. Речь идет о серии наблюдений, природа которых так и осталась невыясненной.

Ранее сообщалось о том, что линзовидные облака над Вашингтоном приняли за НЛО.

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