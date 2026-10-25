«Рак больше не скроется». Найден новый способ борьбы с опухолью

Cancer Cell: гамма-дельта Т-клетки уничтожают мелкоклеточный рак легких

Наука

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Наталия Надточая]

Ученые Института Уолтера и Элизы Холл в Австралии выяснили, что гамма-дельта Т-лимфоциты распознают и уничтожают клетки мелкоклеточного рака легких, даже когда опухоль скрывается от других компонентов иммунитета. Усилить эффект удалось комбинацией уже существующих препаратов. Работа опубликована в журнале Cancer Cell.

Мелкоклеточный рак легких — одна из самых агрессивных опухолей, и его устойчивость к стандартной иммунотерапии объясняется способностью скрываться от обычных Т-клеток. Анализ данных испытаний IMpower133 и CASPIAN показал: наличие гамма-дельта Т-клеток в опухоли связано с большей пользой от лечения. В лабораторных моделях эти лимфоциты, выделенные из крови пациентов, успешно атаковали раковые клетки. Золедронат увеличивал число доступных гамма-дельта Т-клеток и улучшал распознавание опухоли, а тарлатамаб сближал иммунные и раковые клетки. Вместе препараты повышали эффективность атаки.

Авторы рассматривают возможность размножения таких лимфоцитов вне организма и последующего возвращения пациенту, но подчеркивают: подход требует клинических испытаний. Пока это лишь перспективный механизм, который может помочь при опухолях, устойчивых к обычной иммунотерапии.

Ранее сообщалось о том, что выявить признаки опухоли толстой кишки помогает профилактика.

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