Слияние с ИИ, жизнь до 150 лет и энергия из черных дыр: прогнозы ученых на ближайшие века

ТАСС: к началу следующего столетия население Земли сократится до 8,8 млрд

Наука

Население Земли достигнет пика в 9,7 млрд человек к 2064 году, после чего начнется спад — к началу следующего столетия жителей планеты станет 8,8 млрд. Такие расчеты приводит ТАСС, собравший прогнозы ученых о ближайших столетиях.

Дальнейшие оценки на 2300 год расходятся сильнее: диапазон составляет от 2,8 до 20,5 млрд, а наиболее вероятным называют показатель в 7,5 млрд. Отдельное направление — искусственный интеллект: футуролог Рэй Курцвейл предполагает, что к 2045 году люди тесно объединятся с такими системами, однако специалисты предупреждают о рисках кибератак, потери контроля над машинами и сокращения рабочих мест.

Медики ищут способы продлить активную жизнь до 120–150 лет. Академик РАН Геннадий Онищенко считает, что для этого научатся выращивать нужные органы из клеток организма. Освоение космоса продолжится: сотрудник ИПМ имени Келдыша Леонид Еленин уверен, что новые физические принципы позволят летать к другим звездам, а сотрудник ИКИ РАН Владислава Ананьева отмечает необходимость приспособиться к радиации и невесомости — ускорить процесс, по ее мнению, способна генная инженерия. Для получения энергии ученые предлагают использовать черные дыры: научный руководитель ГАИШ МГУ Анатолий Черепащук объяснил, что трение вещества в двойных системах таких объектов порождает мощные энергетические потоки. Сейчас в России строят обсерваторию «Спектр-М» для поиска кротовых нор в центрах галактик.

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