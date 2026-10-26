Ученые из Волгограда создали капсульный препарат от диабета второго типа

Ученые Волгоградского государственного медицинского университета приступили ко второй фазе клинических испытаний препарата «Дипиарон», предназначенного для лечения диабета второго типа, ожирения и метаболического синдрома. Об этом РИА Новости сообщил проректор по научной деятельности вуза Денис Бабков.

Препарат выпускается в капсулах и воздействует на рецептор GPR119, стимулируя выработку кишечных гормонов, участвующих в регуляции уровня глюкозы. По словам разработчика, в экспериментах на животных также наблюдалось сохранение и восстановление клеток поджелудочной железы, производящих инсулин.

Лабораторные исследования не выявили токсического воздействия средства на клетки печени и сердца. Однако окончательные выводы о безопасности и эффективности можно будет сделать только после испытаний с участием людей.

Во второй фазе исследования планируется задействовать 308 пациентов с диабетом второго типа. Ученые намерены определить эффективность препарата и подобрать оптимальные дозировки.

При успешном завершении испытаний разработчики рассчитывают вывести лекарство на рынок не ранее 2028 года.

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