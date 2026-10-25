В 74% случаев сведения совпали: рассказы детей о «прошлых» жизнях все больше удивляют ученых

PSYCON: 74% рассказов детей о «прошлых» жизнях совпали с биографиями умерших

Наука

Исследователи из Университета Вирджинии проанализировали 2 254 рассказа детей о «прошлых» жизнях. Результаты опубликованы в научном журнале Psychology of Consciousness: Theory, Research and Practice.

Выяснилось, что в 74% случаев сведения, которые называли дети, совпадали с биографией какого-либо умершего человека. При этом авторы работы подчеркивают: речь не идет о подтвержденных случаях перерождения.

Медианный разрыв между смертью и вероятным рождением составил 16 месяцев. Если смерть была неожиданной, этот промежуток сокращался примерно на 40%. Однако сам по себе такой фактор объяснил лишь 2-3% различий в длительности промежутка.

Социальные и психологические обстоятельства, как выяснили ученые, существенно на связь не повлияли. По мнению авторов, дети могли просто услышать сведения об умершем от родственников или знакомых.

Ранее похожее исследование проводили в 1988 году психолог Нишика Чадха и психиатр Иэн Стивенсон. Они изучили 326 случаев и обнаружили: при насильственной смерти разрыв до заявленного нового рождения был короче, чем при естественной, а дети начинали рассказывать о «своей» жизни раньше.

Ранее психолог Дарья Дугенцова назвала способ, как занятым родителям не стать чужим для своего ребенка.

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