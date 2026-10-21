Психолог Дугенцова назвала способ, как занятым родителям не стать чужим для своего ребенка

Даже при плотном рабочем графике отцы могут сохранить близкие отношения с детьми, если ежедневно находят время для общения. Об этом сообщает Life.ru

По словам специалиста, достаточно уделять ребенку хотя бы 45 минут в день. Причем важна не продолжительность отдельных встреч, а их регулярность. Например, 20 минут утром и 25 минут вечером. Ребенок должен чувствовать: у папы всегда найдется для него время. Такая предсказуемость помогает развить чувство защищенности и доверие.

Формат общения стоит менять по мере взросления. С малышами до трех лет можно исследовать окружающие предметы, трогать и перекладывать их. Дошкольникам подойдут настольные, подвижные и сюжетно-ролевые игры с участием отца. С младшими школьниками — конструкторы, поделки, чтение и обсуждение интересных тем. А подросткам нужна самостоятельность, поэтому лучше выбирать прогулки, велосипед, спорт и обычные разговоры.

Так что главное — не количество часов, а постоянное присутствие. И тогда дети будут знать: папа рядом, даже если он очень занят.

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