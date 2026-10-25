В зубе древнего представителя майя нашли нефритовую вставку

Ученые обнаружили в коренном зубе древнего майя нефритовую вставку, установленную еще при жизни человека, говорится в работе, опубликованной в журнале Journal of Archaeological Science: Reports.

Исследователи изучили постоянный нижний моляр из коллекции Музея Пополь-Вух при Университете Франсиско Маррокин в Гватемале. В центре зуба была полость с нефритовым фрагментом, закрепленным цементирующим материалом. Антрополог-стоматолог Эльма Вега-Лисама отметила высокое качество процедуры.

Чтобы проверить, была ли вставка сделана при жизни, ученые использовали конусно-лучевую компьютерную томографию. Снимки показали биологическую реакцию живых тканей на вмешательство, а также состояние пульповой камеры, характерное для молодого взрослого человека. Это подтвердило: процедуру провели при жизни.

Ученые предполагают, что нефритовая вставка могла выполнять лечебную или паллиативную функцию — например, помогать при повреждении зуба. При этом они не исключают и символического значения процедуры, но не утверждают, что нефрит использовали для лечения кариеса.

Модификации зубов у майя чаще находили на передних зубах — резцах и клыках. Находка же демонстрирует вмешательство на жевательной поверхности коренного зуба. Древние майя умели сверлить зубы с высокой точностью: менее 4% вмешательств затрагивали пульповую камеру.

Обнаруженный моляр — первый задокументированный пример нефритовой вставки на жевательной поверхности заднего зуба у древних майя.

Ранее сообщалось, что ученые сравнили скорость человека с десятками животных.