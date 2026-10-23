Ученые сравнили скорость человека с десятками животных: кого мы действительно способны обогнать

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Фото: [Медиасток.рф]

Человек заметно уступает многим животным в максимальной скорости, однако на длинных дистанциях ситуация становится сложнее, пишет BBC со ссылкой на научные измерения скорости сотен видов. Например, черный медведь способен разгоняться примерно до 48 км/ч, гепард — до 93 км/ч, а Усэйн Болт на пике своего мирового рекорда развивал около 44 км/ч.

Ученые выяснили, что самые крупные животные вовсе не обязательно самые быстрые. Большому телу требуется больше времени на разгон, а мышцы начинают уставать еще до достижения теоретически возможной скорости. Поэтому, например, слон может проиграть хорошо тренированному человеку на самом старте.

При этом человек все равно проиграет в спринте многим видам. Гризли и белые медведи разгоняются примерно до 48–50 км/ч, жирафы — до 57–60 км/ч, зебры — более чем до 70 км/ч, а северные олени — примерно до 80 км/ч.

Зато люди лучше приспособлены к длительному бегу. Мы умеем долго поддерживать умеренную скорость благодаря особенностям мышц, биомеханике и способности охлаждаться с помощью пота.

Но и здесь человек не чемпион. Ездовые хаски способны преодолевать огромные расстояния быстрее людей, а тренированные лошади обычно выигрывают марафонские дистанции. Поэтому главным преимуществом человека остается не абсолютная скорость, а сочетание выносливости и способности долго продолжать движение.

иностранная пресса

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