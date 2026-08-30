«Инициатива США». Глава ЦРУ в Москве предложил провести саммит Путина, Трампа и Зеленского

В ходе визита в Москву директор ЦРУ Джон Рэтклифф якобы выступил с предложением организовать трехстороннюю встречу с участием президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом со ссылкой на два осведомленных источника сообщает Axios.

По сведениям издания, американская сторона проинформировала Владимира Зеленского о результатах контактов в российской столице, а также о якобы выдвинутой инициативе. В ходе переговоров, как информирует Axios, мог также обсуждаться вопрос о возобновлении мирного процесса.

Официального подтверждения данной информации не поступало. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что встреча Владимира Путина с главой ЦРУ Джоном Рэтклиффом в Москве не проводилась, поскольку контакты осуществлялись «по каналам спецслужб».

Ранее сообщалось о том, что Путин охарактеризовал новые предложения Киева как экзотические.