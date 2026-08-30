«Секретная формула»: В Соцфонде рассказали, как увеличить пенсию на 10% за год

Пенсия может вырасти на 10%, если человек на год отложит право получать ее и продолжит работать, сообщил в интервью ТАСС председатель Социального фонда России Сергей Чирков.

«Назову еще один вариант [повысить пенсию], хотя он подходит не всем: назначить пенсию и начать получать ее позже, чем возникло право на это. Если у человека хорошая зарплата, и он продолжает работать, обходясь без пенсии, отсрочка увеличит ее размер. Примерно на 10% в год и почти на половину за пять лет», — сказал он.

Как отметил председатель Социального фонда, остальные методы увеличения пенсионных выплат связаны либо с продолжением трудовой деятельности после достижения пенсионного возраста и базовым повышением страховой пенсии, либо с накопительной составляющей, размер которой зависит от доходов гражданина. В настоящее время расчет пенсий полностью переведен в цифровой формат и автоматизирован — граждане могут воспользоваться порталом госуслуг и пенсионным калькулятором, который позволяет оценить размер выплат как на текущий момент, так и с учетом будущих параметров.

Ранее сообщалось о том, что Чукотка стала лидером по размеру пенсий среди регионов России в июле 2026 года.